



Межконтинентальные интернет-кабели могут стать целью хуситов

Доклад Международного форума Персидского залива предупреждает, что группировка хуситов в Йемене, обладает оружием, которое может кардинально изменить ситуацию на Ближнем Востоке.



В докладе высказывается предположение, что в условиях эскалации противостояния с военно-морской коалицией во главе с США хуситы могут нацелиться на международные подводные кабели.



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Согласно докладу, эта жизненно важная цель может нарушить глобальные коммуникации и экономику. Несмотря на усилия Запада ослабить способность хуситов угрожать морским перевозкам в Красном море, они продолжают наносить удары по торговым судам у берегов Йемена.



24 декабря прошлого года канал в Telegram, связанный с хуситами, разместил карту, на которой были изображены кабельные сети в Средиземном, Красном, Аравийском морях и Персидском заливе. Сопроводительное сообщение подразумевало угрозу, поскольку на картах были изображены международные кабели, соединяющие регионы по всему миру.

