



Металлодетекторы планируют установить в некоторых школах округа Бровард

Уже этой осенью ученикам средних школ округа Бровард, возможно, придется пройти через новый уровень безопасности. По словам суперинтенданта Питера Ликаты, школьный округ Флориды планирует установить проходные металлодетекторы в 10 пока еще не названных средних школах к началу 2024-25 учебного года.



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Но школьникам не стоит беспокоиться о том, что они будут испытывать стресс, как в TSA, где ученикам придется снимать с себя все металлические предметы и подвергаться досмотру, говорят представители округа. Эти устройства разработаны с использованием искусственного интеллекта, чтобы отличать обычные предметы, такие как мобильные телефоны и ключи, от запрещенных, таких как пистолеты и ножи. Ученикам не нужно снимать рюкзаки.

