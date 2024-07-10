



Медведев: России необходимо готовиться к захвату всей Украины”

“России необходимо готовиться к захвату всей территории Украины после того, как Москва и Киев подпишут мирный договор и завершат войну”, - заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



“Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов [в Украине] после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину”, — написал Медведев в телеграм-канале. По его словам, в этот момент Россия должна будет “вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства”, а также “уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской”.



“Но враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества”, — подчеркнул Медведев.





Манера, в которой Медведев изъясняется, говорит о том, что к врачу он так и не попал.

