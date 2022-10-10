



Медведев об ударах по Украине: Первый эпизод сыгран

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал массированный ракетный удар по Украине.



Экс-президент РФ заявил, что нынешний политический режим Украины должен быть "полностью демонтирован".



"Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - пишет он в своем Telegram-канале.

