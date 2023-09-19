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Маск устроил тест-драйв на электрокаре Cybertruck для Нетаниягу с женой | Фото: GPO
19.09.2023 16:08 Алина Груднева

Маск устроил тест-драйв на электрокаре Cybertruck для Нетаниягу с женой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил с супругой Сарой завод Tesla Motors в Калифорнии.

Американский миллиардер Илон Маск провел для них тест-драйв на электромобиле Cybertruck.

Нетаниягу с женой были пассажирами, пока гендиректор Tesla сидел за рулем.

"Илон Маск рассказал о разработках компании и различных моделях электромобилей. Глава правительства с супругой наблюдали за производственным процессом на предприятии", - сообщили в канцелярии главы израильского правительства.


Напомним, в понедельник, 18 сентября, Нетаниягу и Маск провели живую дискуссию по вопросу искусственного интеллекта. Премьер-министр поднял вопрос о том, кто и как контролирует ядерное оружие, отметив, что до этого момента сдерживание было контролирующей силой,

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