Маск устроил тест-драйв на электрокаре Cybertruck для Нетаниягу с женой
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил с супругой Сарой завод Tesla Motors в Калифорнии.
Американский миллиардер Илон Маск провел для них тест-драйв на электромобиле Cybertruck.
Нетаниягу с женой были пассажирами, пока гендиректор Tesla сидел за рулем.
"Илон Маск рассказал о разработках компании и различных моделях электромобилей. Глава правительства с супругой наблюдали за производственным процессом на предприятии", - сообщили в канцелярии главы израильского правительства.
ПМ #Нетаниягу и его супруга Сара в сопровождении Илона Маска посетили завод Tesla во Фримонте, штат Калифорния. Илон Маск рассказал о разработках компании и различных моделях электромобилей. Глава правительства с супругой наблюдали за производственным процессом на предприятии. pic.twitter.com/TiHkq9ZIM0— ПМ Израиля (@IsraeliPM_Rus) September 19, 2023
Напомним, в понедельник, 18 сентября, Нетаниягу и Маск провели живую дискуссию по вопросу искусственного интеллекта. Премьер-министр поднял вопрос о том, кто и как контролирует ядерное оружие, отметив, что до этого момента сдерживание было контролирующей силой,