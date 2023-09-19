



Маск устроил тест-драйв на электрокаре Cybertruck для Нетаниягу с женой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил с супругой Сарой завод Tesla Motors в Калифорнии.



Американский миллиардер Илон Маск провел для них тест-драйв на электромобиле Cybertruck.



Нетаниягу с женой были пассажирами, пока гендиректор Tesla сидел за рулем.



"Илон Маск рассказал о разработках компании и различных моделях электромобилей. Глава правительства с супругой наблюдали за производственным процессом на предприятии", - сообщили в канцелярии главы израильского правительства.



ПМ #Нетаниягу и его супруга Сара в сопровождении Илона Маска посетили завод Tesla во Фримонте, штат Калифорния. Илон Маск рассказал о разработках компании и различных моделях электромобилей. Глава правительства с супругой наблюдали за производственным процессом на предприятии. pic.twitter.com/TiHkq9ZIM0 — ПМ Израиля (@IsraeliPM_Rus) September 19, 2023