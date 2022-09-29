Новости » Политика
29.09.2022 11:54 Аркадий Бочаровский

Маргарита Симоньян: пора прекращать врать


Обер-пропагандист РФ и главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян в последние дни сильно переживает в связи с хаотической мобилизацией и обстановкой на фронте.

В программе своего супруга Кеосаян Daily Симоньян выступила с удивительными заявлениями: “Надо заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать”.
 

 

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