



Маргарита Симоньян: пора прекращать врать



Обер-пропагандист РФ и главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян в последние дни сильно переживает в связи с хаотической мобилизацией и обстановкой на фронте.



В программе своего супруга Кеосаян Daily Симоньян выступила с удивительными заявлениями: “Надо заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать”.

