Новости » Политика
Макрон за мир: попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену
25.10.2022 17:03 Раиса Вовк

Макрон за мир: попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным, чтобы приблизить установление мира в Украине, сообщает Le figaro.

Макрон в третий раз с тех пор, как стал президентом, встретился с Папой Римским в Ватикане.

Президент говорил о необходимости "религиозного диалога" и "роли", которую может сыграть католическая церковь в окончании войны России против Украины.

Так, Макрон также попросил Франциска позвонить Путину, патриарху Русской православной церкви Кириллу, а также Байдену, чтобы "содействовать мирному процессу" в Украине.

Он считает, что США нужно сесть за стол переговоров, чтобы способствовать миру. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы