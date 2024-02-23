



Макрон собирает встречу в поддержку Украины

В понедельник, 26 февраля, в Париже планируется встреча в поддержку Украины. Ее организатор – президент Франции Эмманюэль Макрон.



Эту информацию подтвердили в Елисейском дворце, уточнив, что в этой встрече должны участвовать несколько глав государств и правительств.



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"Эта рабочая встреча позволит изучить имеющиеся средства для укрепления сотрудничества партнеров в поддержку Украины", – говорится в документе.



Ранее Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать 10 лет.