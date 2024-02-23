Новости » Политика
Макрон собирает встречу в поддержку Украины
23.02.2024 12:46 Mignews

Макрон собирает встречу в поддержку Украины

В понедельник, 26 февраля, в Париже планируется встреча в поддержку Украины. Ее организатор – президент Франции Эмманюэль Макрон. 

Эту информацию подтвердили в Елисейском дворце, уточнив, что в этой встрече должны участвовать несколько глав государств и правительств.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Эта рабочая встреча позволит изучить имеющиеся средства для укрепления сотрудничества партнеров в поддержку Украины", – говорится в документе.

Ранее Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать 10 лет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы