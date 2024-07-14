



Макрон и Сиси присоединились к реакции на покушение на Трампа

Президенты Франции и Египта Эммануэль Макрон и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси присоединились к реакции мировых лидеров относительно покушения на Дональда Трампа.



Французский лидер пожелал кандидату в президенты США скорейшего выздоровления.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Один сторонник был убит и несколько получили ранения, это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа", - сказал он.



В свою очередь, Сиси осудил покушение на Трампа.



Ранее аналогичным образом высказались президенты Израиля, Украины, Бразилии, а также премьер-министры Японии, Британии, Австралии, Индии и генсек ООН.