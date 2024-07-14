Макрон и Сиси присоединились к реакции на покушение на Трампа
Президенты Франции и Египта Эммануэль Макрон и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси присоединились к реакции мировых лидеров относительно покушения на Дональда Трампа.
Французский лидер пожелал кандидату в президенты США скорейшего выздоровления.
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"Один сторонник был убит и несколько получили ранения, это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа", - сказал он.
В свою очередь, Сиси осудил покушение на Трампа.
Ранее аналогичным образом высказались президенты Израиля, Украины, Бразилии, а также премьер-министры Японии, Британии, Австралии, Индии и генсек ООН.