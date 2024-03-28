



Люся Штейн из Pussy Riot получила 8,5 лет колонии за фейки об армии

Участница группы Pussy Riot и бывшая московская муниципальная депутатка Люся Штейн была обвинена по статье о военных “фейках”. Поводом к уголовному производству послужили ее высказывания в сети X. Штейн прокомментировала видео, где, предположительно, украинские военные стреляли по ногам российских военнопленных.



Прокурор также попросил назначить для Штейн запрет на администрирование сайтов на 4 года. С учетом прошлого приговора по “санитарному делу” суммарный срок наказания Штейн составит 8 лет, 6 месяцев и 10 дней колонии.



Ранее Люся Штейн была на год ограничена в свободе из-за уголовного преследования, связанного с участием в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.



Стоит отметить сообразительность обвиняемой. Она срезала электронный браслет и покинула территорию РФ, не дожидаясь приведения приговора в исполнение.

