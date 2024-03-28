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Люся Штейн из Pussy Riot получила 8,5 лет колонии за фейки об армии
28.03.2024 03:30 MIGnews.com

Люся Штейн из Pussy Riot получила 8,5 лет колонии за фейки об армии

Участница группы Pussy Riot и бывшая московская муниципальная депутатка Люся Штейн была обвинена по статье о военных “фейках”. Поводом к уголовному производству послужили ее высказывания в сети X. Штейн прокомментировала видео, где, предположительно, украинские военные стреляли по ногам российских военнопленных. 

Прокурор также попросил назначить для Штейн запрет на администрирование сайтов на 4 года. С учетом прошлого приговора по “санитарному делу” суммарный срок наказания Штейн составит 8 лет, 6 месяцев и 10 дней колонии.

Ранее Люся Штейн была на год ограничена в свободе из-за уголовного преследования, связанного с участием в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. 

Стоит отметить сообразительность обвиняемой. Она срезала электронный браслет и  покинула территорию РФ, не дожидаясь приведения приговора в исполнение. 
 

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