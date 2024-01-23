



Люксембург: Украине нужна помощь, но нужно убедить Венгрию

Люксембург не считает, что Венгрию можно убедить в том, чтобы оказать помощь Украине.



Такое заявление сделал глава МИД страны Ксавье Беттель.



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"Это сложно. Я хорошо знаю Виктора Орбана убедить его будет непросто. Но теперь мы знаем, что если мы не поддержим Украину, то кто следующий столкнется с российским вторжением?", - сказал он.



По его словам, Киев нуждается как в военной, так и финансовой помощи. Военная помощь необходима для того, чтобы Украина могла достигать успеха, а не быть уничтоженной.