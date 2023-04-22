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Лукашенко: фашисты, нацисты и прочая дрянь втягивают нас в Третью мировую
22.04.2023 16:34 Алина Груднева

Лукашенко: фашисты, нацисты и прочая дрянь втягивают нас в Третью мировую

Александр Лукашенко пожаловался на попытки втянуть Беларусь в третью мировую войну.

Соответствующее видео публикует "Пул первого".

"Мы видим, что нацисты, фашисты и прочая дрянь пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в великую победу и оправдать свои преступные действия. Через конфликт в Украине пытаются втянуть нас в третью мировую войну", - сказал он.

Лукашенко убежден, что тогда "у них не получилось" это сделать, "а сейчас не получится тем более".
 

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