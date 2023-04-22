



Лукашенко: фашисты, нацисты и прочая дрянь втягивают нас в Третью мировую

Александр Лукашенко пожаловался на попытки втянуть Беларусь в третью мировую войну.



Соответствующее видео публикует "Пул первого".



"Мы видим, что нацисты, фашисты и прочая дрянь пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в великую победу и оправдать свои преступные действия. Через конфликт в Украине пытаются втянуть нас в третью мировую войну", - сказал он.



Лукашенко убежден, что тогда "у них не получилось" это сделать, "а сейчас не получится тем более".

