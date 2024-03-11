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Литва: самое время для обсуждения отправки войск в Украину
11.03.2024 18:27 Алина Груднева

Литва: самое время для обсуждения отправки войск в Украину

Сейчас самое время для того, чтобы обсуждать отправку западных войск в Украину.

Такое заявление в интервью французскому изданию Ouest France сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Он, в частности, поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил возможности отправки войск.

"Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили", - отметил он.

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