



Литва: самое время для обсуждения отправки войск в Украину

Сейчас самое время для того, чтобы обсуждать отправку западных войск в Украину.



Такое заявление в интервью французскому изданию Ouest France сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



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Он, в частности, поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее не исключил возможности отправки войск.



"Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили", - отметил он.