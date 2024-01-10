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Латвия разместит у себя самолеты НАТО
10.01.2024 04:35 Алина Груднева

Латвия разместит у себя самолеты НАТО

Латвия разместит на своих авиабазах самолеты НАТО, которые будут патрулировать воздушное пространство балтийских стран.

Об этом сообщает министерство обороны страны.

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Уточняется, что в скором времени в Латвию прибудут военные самолеты и немецкие войска, после чего будут начаты испытательные полеты.

Также уточняется, что с 1 марта,  авиабаза в Лиелварде будет выполнять миссию на ротационной основе в течение девяти месяцев.

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