Латвия разместит у себя самолеты НАТО
Латвия разместит на своих авиабазах самолеты НАТО, которые будут патрулировать воздушное пространство балтийских стран.
Об этом сообщает министерство обороны страны.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что в скором времени в Латвию прибудут военные самолеты и немецкие войска, после чего будут начаты испытательные полеты.
Также уточняется, что с 1 марта, авиабаза в Лиелварде будет выполнять миссию на ротационной основе в течение девяти месяцев.