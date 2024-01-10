



Латвия разместит у себя самолеты НАТО

Латвия разместит на своих авиабазах самолеты НАТО, которые будут патрулировать воздушное пространство балтийских стран.



Об этом сообщает министерство обороны страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что в скором времени в Латвию прибудут военные самолеты и немецкие войска, после чего будут начаты испытательные полеты.



Также уточняется, что с 1 марта, авиабаза в Лиелварде будет выполнять миссию на ротационной основе в течение девяти месяцев.