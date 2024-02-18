



Конкурент Трампа ответила на возможную угрозу НАТО в случае его победы

В интервью АВС Джонатану Карлу, Никки Хейли, единственный конкурент Трампа от Республиканцев, отметила, что серьезно беспокоится будущем НАТО в случае победы Трампа.



Джонатан Карл

Вас беспокоит, что если Трамп будет переизбран, это может реально угрожать альянсу НАТО?



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Никки Хейли



Я беспокоюсь о многих вещах, если Трамп будет переизбран. Это одна из них.



Знаете, прежде всего, поймите, что НАТО - это 75-летняя история успеха. Этот альянс - имейте в виду, Россия никогда не вторгалась в страны НАТО, потому что Россия, как правило, была очень запугана этим альянсом. Китай даже запуган этим альянсом. Поэтому сохранение НАТО - это важно. Важно добавлять в него новых друзей.



Сейчас не время покидать альянс. Сейчас не время вставать на сторону бандита и не вставать на сторону наших друзей, которые были с нами после 11 сентября. Мы должны быть уверены, что стоим твердо. Потому что, когда мы твердо стоим на стороне наших друзей, наши враги остаются на пятках. Когда мы начинаем демонстрировать ослабление этих союзов, наши враги начинают действовать. Вот почему мы видим Китай на марше. Именно поэтому мы видим, как Иран хочет создать ядерную бомбу, именно поэтому мы видим, как Россия начинает двигаться в сторону Польши и стран Балтии.



Это не то, с чем можно играть, когда вы говорите о НАТО. Это то, в чем мы должны удвоить усилия и сказать, что этот альянс будет становиться только сильнее. И это то, что я обещаю сделать как президент, - мы не только укрепим НАТО, мы укрепим альянсы с Индией, Австралией, Японией, Южной Кореей, Филиппинами. Мы пополним ими свои ряды. Речь идет о том, чтобы у Америки было больше друзей, а не меньше.

