



Кнессет принял бюджет на 2023-2024 годы



Государственный бюджет на 2023-2024 годы принят пленумом Кнессета в первом чтении.



Пленум Кнессета утвердил в первом чтении законопроект о бюджете на 2024 финансовый год - 2023-2023 годы. Предлагается установить, что расходная часть бюджета на 2024 финансовый год составит 653.689.095.000 шекелей, состоящая из регулярного бюджета в сумме 448.960.898.000 шекелей и бюджета развития в сумме 204.728.197.000 шекелей.



Закон был одобрен рано утром во вторник большинством голосов - 41 сторонник против 32 противников.



Голосование в Кнессете состоялось через несколько часов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что законодательство о судебной реформе будет приостановлено на время.





"В течение трех месяцев я призывал к диалогу. Я также сказал, что не оставлю камня на камне, чтобы достичь решения. Потому что я помню, мы помним, что перед нами не враги: перед нами наши братья. Я говорю здесь и сейчас: у нас не должно быть гражданской войны", - сказал он.

