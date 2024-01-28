



КНДР второй раз за неделю запустила крылатые ракеты

Северная Корея продолжает свою серию ракетных испытаний, осуществив второй за неделю запуск крылатых ракет у своего восточного побережья. Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.



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Запуск ракет произошел в воскресенье около 8 утра по местному времени, и в настоящее время данные о пусках проходят анализ со стороны южнокорейских и американских разведывательных органов. Пока неизвестно количество запущенных ракет и их дальность полета.



"Наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, усиливая наблюдение и бдительность, чтобы отслеживать дополнительные признаки и действия со стороны Северной Кореи", – отмечено в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.



Это второй запуск крылатых ракет КНДР с начала 2024 года. 25 января Пхеньян официально объявил, что провел первое испытание новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасаль-3-31".



Таким образом Северная Корея, усиливая конфронтацию с США и их союзниками, продолжает проводить ракетные испытания. Официальные лица в Вашингтоне и Сеуле заявили, что на данный момент нет признаков намерения Пхеньяна прибегнуть к военным действиям. Аналитики предполагают, что Северная Корея может увеличить провокации после достижения успехов в разработке баллистических ракет и укрепления своих отношений с Россией и Китаем.