



Ключевой свидетель по делу о подлодках: я сломался и лгал, лгал, лгал

Мики Ганор дал показания по делу о подводных лодках: "Я вошел в туннель с Биби в качестве цели. Если я отклонялся, следователи обязательно меня поправляли".



Человек, который должен был быть государственным свидетелем и отказался, дал показания на процессе другого обвиняемого. "В течение 6 лет я ждал возможности сказать правду. Меня заставили быть государственным свидетелем, они запугали меня, как в сериале "Плен", я сломался", - сказал он. Он заявил, что должен был обвинить Нетаниягу: "Это Биби, или его друг, или тот, из Иерусалима. Через два года я не выдержал лжи и попросил выйти из соглашения".



Такие показания дал Мики Ганор, который должен был быть государственным свидетелем по делу о подводной лодке и пошел на попятную - заявив, что говорил ложь после того, как его заставили стать государственным свидетелем. Если я отклонялся от "нарратива", старшие офицеры обязательно поправляли меня", - добавил он.



Ганор дал показания на суде над медиа-консультантом Ицхаком (Цахи) Либером, который был отделен от процесса над другими обвиняемыми. Ганор, который сейчас является главным обвиняемым по делу, обвиняется в ряде правонарушений, включая взяточничество, дачу взятки, отмывание денег и различные налоговые правонарушения, а также нарушение Закона о политических партиях. Либер обвиняется в посредничестве при даче взятке Давиду Шарану, который обвиняется во взяточничестве по делу о подводных лодках и был директором офиса Нетаниягу. Кроме того, Либер обвиняется в отмывании денег и содействии налоговым преступлениям.



После того, как Ганор дал показания на сегодняшнем судебном процессе, выдержки из его показаний было разрешено опубликовать: "Было сомнительно, что я дождусь этого. Шесть лет и, может быть, чуть больше я ждал возможности сказать правду. Шесть лет клеветы, средств массовой информации, дезинформации и всего, чего хотите. Шесть лет жизни. Шесть лет меня заставляли быть государственным свидетелем, запугивали серией арестов, запугивали мнимыми налоговыми преступлениями, против семьи, под следствием оказались все. Двое моих старших детей - врачи, дочь-юрист была допрошена с предупреждением. Мою жену допрашивали с предупреждением. Я сломался, я сломался. Я врал столько, сколько они хотели".



“Я вошел в этот туннель, цель с первого, второго или третьего дня - это Биби. Биби или друг, или премьер-министр, или тот, из Иерусалима", - продолжал говорить он. "А если не Биби или премьер-министр, то Юваль Штайниц или Давид Шимрон, Молко, Давид Шаран и т.д. и т.п. И если я отклонялся от "повествования", старшие офицеры обязательно ставили меня на нужное место, и им это удавалось. Через два года я больше не выдержал лжи и попросил выйти из соглашения".



Ганор утверждал: "С тех пор Государство Израиль начало кампанию мести. Я хотел сказать правду, поэтому они хотели уничтожить меня финансово. Я очень, очень горжусь теми сделками, которые были заключены. Шестая подводная лодка скоро прибудет, Министерство обороны выпустило официальное письмо о том, что взяточничества нет. Интересно, как прокуратура отнесется к этому в моем обвинительном заключении".





В мае 2021 года прокуратура по налогам и экономике представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против Ганора, который был представителем корпорации ThyssenKrupp в Израиле и отказался от заключенного с ним соглашения государственного свидетеля. Кроме него, обвинения были предъявлены заместителю главы Совета национальной безопасности в указанный период бригадному генералу Авриэлю Бар Йосефу, директору канцелярии премьер-министра в то время Давиду Шарану, бывшему председателю "Керен Ха Есод" и бывшему министру Элиэзеру (Моди) Зандбергу, бизнесмену бригадному генералу Шаю Брошу, политическому советнику в указанный период министра Юваля Штайница Рами Таибу, а также медиа-консультанту Либеру.