



Китай заявил о необходимости стабилизации отношений с США

Соединенные Штаты должны работать с Китаем, чтобы постепенно вывести двусторонние отношения на путь стабильного роста, заявил в пятницу представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет Xinhua.



“Соединённые Штаты считают Китай своим “основным соперником” и “самым значительным геополитическим вызовом”. Это серьезная стратегическая ошибка", - сказал Ван, добавив, что между двумя странами существует конкуренция в таких сферах, как экономика и торговля, но не должно быть никакой жестокой конкуренции с нулевой суммой, тем более не должны существовать практики ее сдерживания или подавления. другой во имя конкуренции и лишить Китай его законного права на развитие.



"Это не "ответственная конкуренция", а безответственное издевательство. Это лишь подтолкнёт две страны к противостоянию и создаст разделённый мир", - сказал он.



Спикер сделал это замечание на очередной пресс-конференции в ответ на брифинг официальных лиц США относительно предстоящей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.



Китай неоднократно повторял, что китайско-американские отношения не должны быть игрой с нулевой суммой, где одна сторона конкурирует или процветает за счет другой. Обе стороны должны сформировать правильное восприятие внутренней и внешней политики и стратегических намерений друг друга, уважать друг друга, сосуществовать в мире, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и искать правильный способ ладить друг с другом. Это не только служит интересам двух народов, но и соответствует общим стремлениям международного сообщества, сказал Ван.



Ван подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо отказаться от иллюзии обращения с Китаем "с позиции силы". Две страны должны развивать отношения на основе взаимного уважения и равноправия, уважать различия в истории, культуре, социальной системе и пути развития и учитывать основные интересы и основные проблемы друг друга, сказал спикер.

