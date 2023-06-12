



Китай увеличивает добычу нефти и инвестирует в глубоководное бурение

Китай наращивает добычу нефти и активно инвестирует в глубоководное бурение, чтобы снизить свою зависимость от импорта энергоресурсов, сообщает Bloomberg.



Толчком к глубоководному бурению стало увеличение зависимости от иностранной нефти.



Китай получает более 70% своих поставок из-за рубежа, по сравнению с менее чем 10% на рубеже тысячелетий.



Имея разветвленную промышленную базу и глубоководные амбиции, China National Offshore Oil Corp, одна из трех крупнейших государственных нефтяных компаний в Китае, активно тратит средства на разработку технологий для глубоководного бурения.



Китайская нефтяная компания превратила Бохайский залив между Китаем и Корейским полуостровом в крупнейшее нефтяное месторождение страны, также государственные компании расширяют Люхуа и другие месторождения в восточной части Южнокитайского моря.



В прошлом году на морские скважины приходилось 60% добычи нефти в Китае.



Американские аналитики отмечают, что крупные нефтяные компании, такие как Chevron и Shell, по-прежнему являются передовыми игроками в этом секторе, обладая технологическими возможностями для бурения в более суровых и глубоких морских условиях, но китайские компании стремительно сокращают этот разрыв.

