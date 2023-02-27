



Китай ответил на инициативу Зеленского по переговорам с Си Цзиньпином

В Пекине уклонились от прямого ответа на вопрос о возможности двустороннего разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином, но заявили, что "всегда поддерживают связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину". Об этом говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Китая Мао Нин.



По ее словам, позиция Китая касательно так называемого "кризиса в Украине" якобы "очень последовательная и четкая".



"Суть состоит в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживали связь со сторонами конфликта, включая Украину", - сказала Мао в ответ на вопрос о возможности переговоров Си Цзиньпиня с Зеленским.



Напомним, недавно во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.



"Я планирую встретиться с Си Цзиньпином. Я уверен, это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы государства, заинтересованные в том, чтобы сохранить экономические отношения", - сказал Зеленский.

