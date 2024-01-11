



Ким Чен Ын заявил о том, что наконец-то настало время определить врагов

Во время посещения заводов ВПК Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что “мы не должны избегать войны с Южной Кореей”.



“Наконец-то настало историческое время, когда мы должны определить как наиболее враждебное к Корейской Народно-Демократической Республике государство образование под названием Республика Корея”.



“Наше государство должно признать неизбежную и безвозвратную реальность такой, какой она есть, и должным образом решить историческую проблему - активно справиться с новым этапом изменений и всесторонне противодействовать всему происходящему”, - цитирует Ким Чен Ына “Центральное информационное агентство Кореи” .





