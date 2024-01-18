



Кэмерон сравнил Путина с Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ

В свете сегодняшних событий в мире, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел аналогию с предвоенными 1930-ми годами, когда Запад стремился умиротворить Адольфа Гитлера.



Выступая на Украинском завтраке в Давосе 18 января, британский дипломат предупредил, что подобный подход к президенту России Владимиру Путину был бы ошибкой.



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"Это все равно, что быть министром иностранных дел в 1930-х годах – мы не должны умиротворять Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет собой его вторжение (в Украину – ред.). Единственное, что мы можем сделать, это продемонстрировать в течение этого года, что Путин не побеждает", – заявил Кэмерон.



Он призвал продолжить сопротивление кремлевским действиям и назвал необходимой поддержку Украины в ее борьбе с Россией. Кэмерон подчеркнул важность поддержки от ЕС и США, обозначив их ключевыми, особенно в контексте экономического потенциала, превышающего российский в 25 раз.



Глава британского МИД поблагодарил американских союзников за эффективное использование ресурсов в поддержку Украины, подчеркивая значительные результаты, достигнутые при минимальных потерях.



"Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без утраченной американской жизни. Это просто отличный результат", – резюмировал глава МИД Великобритании.