Катар получает "постоянный поток" ответов» от Израиля и ХАМАСа
Катар ведет серьезные дискуссии о потенциальной паузе в боевых действиях в Газе и соглашении об освобождении заложников.
Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел страны Маджед Аль-Ансари.
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"Мы ведем серьезные дискуссии и представляли идеи обеим сторонам, мы получаем постоянный поток ответов с обеих сторон", - отметил он.
По словам представителя Катара, его страна сосредоточена на самом процессе посредничества.