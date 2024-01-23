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Катар получает "постоянный поток" ответов» от Израиля и ХАМАСа
23.01.2024 18:38 Алина Груднева

Катар получает "постоянный поток" ответов» от Израиля и ХАМАСа

Катар ведет серьезные дискуссии о потенциальной паузе в боевых действиях в Газе и соглашении об освобождении заложников.

Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел страны Маджед Аль-Ансари.

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"Мы ведем серьезные дискуссии и представляли идеи обеим сторонам, мы получаем постоянный поток ответов с обеих сторон", - отметил он.

По словам представителя Катара, его страна сосредоточена на самом процессе посредничества.
 

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