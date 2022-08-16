



Калифорния предлагает продлить срок службы последней атомной станции штата

Калифорния предлагает продлить срок службы последней атомной станции штата...



Губернатор штата Гэвин Ньюсом предложил оставить последнюю атомную электростанцию ​​Калифорнии в работе еще на десять лет. Калифорния борется со спросом на электроэнергию, в то же время уменьшая свою зависимость от ископаемого топлива.



АЭС Дьябло Каньон двумя реакторами обеспечивает почти десятую часть электроэнергии штата. Критики давно требовали закрытия станции из-за потенциальной опасности утечки радиации в результате землетрясений вдоль сейсмически активного центрального побережья Калифорнии.



Планы начать закрытие АЭС, которое должны были завершить к 2025-му, в течение следующих трех лет могут отменить – согласно новому законопроекту – и перенести на 2029 год для первого блока и 2030-й для второго.