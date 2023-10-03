



Кадыров сделал свою дочь "народной артисткой"

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил своей дочери Айшат звание "народной артистки".



По его словам, церемония прошла 2 октября.



Дочь Кадырова удостоена указом президента РФ Владимира Путина орденом второй степени "За заслуги перед Отечеством" .



"Это кадровое назначение внутри региона, это прерогатива главы региона. И в данном случае Рамзан Кадыров использует эту свою прерогативу", - сказал журналистам издания "Подъем" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.