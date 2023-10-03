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Кадыров сделал свою дочь "народной артисткой"
03.10.2023 16:07 Алина Груднева

Кадыров сделал свою дочь "народной артисткой"

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил своей дочери Айшат звание "народной артистки".

По его словам, церемония прошла 2 октября.

Дочь Кадырова удостоена указом президента РФ Владимира Путина орденом второй степени "За заслуги перед Отечеством" . 

"Это кадровое назначение внутри региона, это прерогатива главы региона. И в данном случае Рамзан Кадыров использует эту свою прерогативу", - сказал журналистам издания "Подъем" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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