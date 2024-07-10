К бывшему депутату Госдумы РФ нагрянули с обысками
Полиция нагрянула с обысками в дом бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Драганова.
Об этом сообщает Telegram-канал "Базы" со ссылкой на источники.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что силовики выломали двери, а после обысков вынесли из дома несколько коробок. Сам Драганов в этот момент находился в Екатеринбурге. Теперь он должен явиться к следователю в Москву по повестке.
В чем подозревают Драганова, в настоящий момент неизвестно. В последнее время в РФ в отношении чиновников заведено много дел, связанных с растратами, взяточничеством и превышениями полномочий.