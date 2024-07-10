



К бывшему депутату Госдумы РФ нагрянули с обысками

Полиция нагрянула с обысками в дом бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Драганова.



Об этом сообщает Telegram-канал "Базы" со ссылкой на источники.



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Уточняется, что силовики выломали двери, а после обысков вынесли из дома несколько коробок. Сам Драганов в этот момент находился в Екатеринбурге. Теперь он должен явиться к следователю в Москву по повестке.



В чем подозревают Драганова, в настоящий момент неизвестно. В последнее время в РФ в отношении чиновников заведено много дел, связанных с растратами, взяточничеством и превышениями полномочий.