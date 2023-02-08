



Израильский рэпер Хацель восхищен протестами против судебной реформы

Израильский рэпер Хацель (HaTzel) говорит, что, хотя он продолжает поддерживать ультраправых, таких как Итамар Бен- Гвир, ему есть чему поучиться у тех, с кем он не согласен.



"Политическим правым должно быть стыдно. Все, на что мы способны - это ругаться в Facebook, - сказал он в интервью Ynet. - Я восхищаюсь левыми за их протесты против предложенной [правительством] судебной реформы. Вот почему я не против этого. У них есть право на протест. То, что им разрешили это делать, доказывает, что Израиль все еще является демократическим государством".



Десять лет назад Хацель в основном был известен своей успешной музыкальной карьерой в составе рэп-дуэта, который он начал с другом детства Коби "Subliminal" Шимони. Вместе они основали израильский хип-хоп и помогли популяризировать этот жанр в Израиле.



Его политическая деятельность началась во время операции "Нерушимая скала" — кодового названия войны Израиля с террористическими группировками в Газе в 2014 году. Во время последней избирательной кампании рэпер сотрудничал с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.