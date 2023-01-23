



Израильский министр тайно посетил ОАЭ в преддверии возможного визита Нетаниягу

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер вчера тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты, сообщает новостной сайт Walla.



Дермер сыграл важную роль в переговорах по соглашениям Авраама, в результате которых Израиль нормализовал отношения с Абу-Даби. В то время он занимал пост посла Израиля в Вашингтоне.



Сейчас Рон Дермер стал ​​​​​​ первым израильским министром, посетившим ОАЭ с момента создания нового правительства.



В сообщении говорится, что одной из основных целей поездки было обсуждение возможного визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



В отчете также говорится, что визит Дермера был направлен на то, чтобы успокоить ОАЭ в отношении некоторых крайне правых членов нового правительства, в частности, после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир нанес неоднозначный визит на Храмовую гору.

