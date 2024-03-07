



Израиль утверждает, что ЮАР действует как "юридическая рука ХАМАСа"

Израиль обвиняет Южную Африку в том, что она действует "как юридическая рука ХАМАСа" после того, как Претория вновь обратилась в Международный суд (ICJ) с просьбой принять дополнительные меры против Израиля.



"ЮАР продолжает действовать как юридическая рука ХАМАСа в попытке подорвать неотъемлемое право Израиля на защиту себя и своих граждан, а также на освобождение всех заложников", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля.



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"Неоднократные просьбы ЮАР о принятии временных мер для оказания помощи ХАМАСу - это очередная циничная эксплуатация Международного суда в Гааге, который уже дважды отклонил необоснованные попытки лишить Израиль права и обязанности на самооборону", - добавляет министерство.



Представитель правительства ЮАР отверг эти обвинения.



Клейсон Моньела, представитель департамента международных отношений и сотрудничества ЮАР, сказал: "Южная Африка изложила свои опасения в заявлении в Международный суд. Они (Израиль) знают, что делают. Абсурдно продолжать говорить, что Южная Африка действует от имени ХАМАСа".

