



Израиль откроет посольство в Туркменистане в 30 км от Ирана

Ожидается, что министр иностранных дел Эли Коэн вскоре отправится в Туркменистан, чтобы открыть миссию, которая будет находиться всего в 30 км от Исламской Республики. Этот шаг призван послать сигнал Ирану о том, что влияние Израиля в регионе растет.



Ожидается, что министр иностранных дел Эли Коэн вскоре отправится в Туркменистан – страну в Центральной Азии, имеющую протяженную границу с Ираном, – чтобы официально открыть постоянное посольство Израиля в столице страны Ашхабаде. Посольство будет ближайшей официальной израильской миссией к иранской границе.



Туркменистан, страна с мусульманским большинством, установил отношения с Израилем в преддверии провозглашения им независимости в 1991 году. Около десяти лет назад, в свете хороших отношений между двумя государствами, Израиль открыл там временное посольство, теперь оно стало постоянным.

Здание для израильского посольства было построено специально, как и для представительства Израиля в Азербайджане, который также граничит с Исламской Республикой.



Визит Коэна в Туркменистан и открытие посольства призваны дать понять Ирану, что Израиль имеет настоящее и растущее влияние в регионе.



“Отношения между Израилем и Туркменистаном являются важными и стратегическими и являются частью деятельности, направленной на укрепление отношений со всем регионом. Мы продолжим содействовать экономическому сотрудничеству между странами, в том числе в области здравоохранения и киберзащиты”, – говорит Эли Коэн. “Открытие здания посольства является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и Туркменистаном и знаменует тридцатилетие установления отношений между странами”.