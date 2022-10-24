



Израиль не поставляет оружие Украине - он его "не блокирует"

Израильские комплектующие присутствуют в различных высокотехнологичных системах вооружения, которые производятся в других странах. И без формального согласия Израиля третьи страны не могли бы предоставлять это оружие Украине.



Однако это не означает, что Израиль поставляет оружие — решения о поставках принимают другие государства, а Израиль в эти решения не вмешивается.



Такое видение ситуации представил офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар.





