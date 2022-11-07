



"Израиль, который мы знали, ушел" - NYT оплакивает возвращение Нетаниягу

Старший обозреватель New York Times Томас Фридман посетовал на жесткую религиозную коалицию, которая, вероятно, придет к власти в Израиле после состоявшихся на этой неделе выборов.



В пятничной статье под заголовком "Израиль, которого мы знали, больше нет" Фридман пытается объяснить американским читателям значение возвращения к власти "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу вместе с крайне правой партией религиозных сионистов, сравнивая их с американскими деятелями, которые знакомы читатели.



"Представьте, что вы проснулись после президентских выборов в США в 2024 году и обнаружили, что Дональд Трамп был переизбран и выбрал Руди Джулиани на пост генерального прокурора, Майкла Флинна на пост министра обороны, Стива Бэннона на пост министра торговли, евангелистского лидера Джеймса Добсона на пост министра образования. А бывший лидер "Proud Boys" Энрике Таррио назначен на пост главы национальной безопасности и Марджори Тейлор Грин - на пост пресс-секретаря Белого дома", — пишет Фридман.



"Мы действительно входим в темный туннель", - предупреждает журналист, отмечая, что результаты выборов окажут "глубокое влияние на американо-израильские отношения", подчеркнув, что высокопоставленные законодатели-демократы уже говорили об этом в последние месяцы.

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