



Израиль формирует министерский комитет по климату и окружающей среде

В Канцелярии премьер-министра заявили, что правительство, как ожидается, одобрит формирование министерского комитета по климату и окружающей среде в воскресенье. Комитет будет отвечать за координацию между различными государственными министерствами, связанными с окружающей средой и предотвращением ущерба окружающей среде, включая работу с опасными материалами и подготовку к изменению климата.



Комитет также будет контролировать выполнение международных обязательств, таких как договоры, подписанные с ООН.



Ожидается, что в состав комитета войдут министры энергетики, финансов, транспорта, сельского хозяйства, экономики, внутренних дел, жилищного строительства, Негева и Галилеи, а также министры здравоохранения. Советник по национальной безопасности Цахи Ханегби также будет приглашен на встречи.



Формирование комитета произошло всего через несколько дней после того, как PMO объявило о том, что продвижение альтернативных белков является “национальной целью, при том понимании, что это решение для продовольственной безопасности и что поставка и производство альтернативных белков укрепят израильскую экономику”.



План альтернативного белка разрабатывается в сотрудничестве с Институтом хороших продуктов питания GFI Израиля и Управлением по инновациям Израиля и будет координироваться канцелярией премьер-министра.



“Прошлый год принес огромные проблемы, от сбоев в глобальном снабжении продовольствием до макроэкономического спада и геополитической напряженности”, – сказал генеральный директор GFI Israel Нир Гольдштейн. “Однако, угроза нашему климату сохраняется, и это ясно: мы не можем достичь нулевого уровня выбросов и создать устойчивые продовольственные системы, не отказываясь от промышленного животноводства. Альтернативные белки – единственное масштабируемое решение”.



Израиль подписал и ратифицировал Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата в 1996 году. Эта структура представляет собой международный договор, принятый ООН в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро, целью которого является ограничение воздействия изменения климата.

Кроме того, Израиль ратифицировал Парижское соглашение к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в 2016 году, которое обязывает Израиль достичь своих первых целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.