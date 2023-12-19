



Президент Украины подвел итоги года: главное из пресс-конференции

19 декабря 2023 года Президент Украины провел годовую пресс-конференцию, участие в которой приняли более 200 представителей украинских и зарубежных СМИ. Общение Владимира Зеленского с журналистами продолжалось порядка 2 часов.



Mignews.ua публикует главные тезисы итоговой пресс-конференции президента Зеленского.



Новые Patriot, и NASAMS - уже зимой



Президент Владимир Зеленский рассказал о новых мощных системах ПВО. Они будут, пообещал глава государства, но не стал называть их количество до тех пор, пока они не заработают.



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"С каждым месяцем мы становимся мощнее и мощнее. Я был в серьезной командировке, результатом которой станут и Patriot, и NASAMS, - мощный новый пакет, и это важно, и за это я благодарю наших партнеров", - заявил Владимир Зеленский.



Глава государства поблагодарил защитников, народ Украины, которые ведут борьбу с врагом. "Независимая Украина проходит великий исторический путь, почти два года сопротивляясь вторжению российских оккупантов", - заявил он.



Президент Владимир также Зеленский рассказал о том, почему сейчас и как идет процесс строительства оборонительных фортификаций, как решается вопрос с нехваткой боеприпасов для ВСУ, не приведет ли дефицит западной помощи к поражению Украины.



"Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выхода или уже не нашли, но для этого нам действительно нужна поддержка, мы работаем над этим", – подчеркнул Президент Украины.



Запрос на мобилизацию от военных - 450-500 тысяч человек



Военные обратились к Президенту Украины с рядом вопросов, которые касаются потенциального контрнаступления в частности и защиты государства в целом. Для этого они предлагают мобилизировать еще 450-500 тысяч человек.



"Это цифра "очень серьезная, она требует больше аргументов. Это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией, что будет с ребятами, кто каждый день там …Если есть вопросы ротационные, вопросы отпусков, то должен быть комплексный план", – объяснил Зеленский и сказал, что ответы должны быть оформлены в законопроекте.



"Я пока не увидел там вопроса демобилизации, но главное, чтобы этот процесс был. Если +450 тысяч, то кто заслуживает права на отдых? Это очень важный момент, по моему личному мнению. Комплексный план они должны подготовить и дальше будут общаться в Верховной Раде Украины", – сказал глава государства, уточнив, что по части финансов такая мобилизация будет дополнительно стоить Украине 500 млрд грн.



Снижение поддержки Западом и проблемы с привлечением людей в армию



Президент Зеленский назвал долгосрочную помощь от западных партнеров "плечом, если будут риски". На сегодняшний день есть точно: Бельгия - 1,7 млрд, Дания - 4,2 млрд, Южная Корея - 2,3 млрд, Латвия, Литва и Нидерланды - это сотни миллионов, Норвегия - 7,5 млрд, Франция - 2 млрд, Германия – 8 млрд, Швеция - более 0,5 млрд и будет многомиллиардная помощь от Японии.



"Это мощный базис, если у нас будут риски. На соответствующие суммы мы будем рассчитывать… Очень большая сумма - это и милитари помощь, - отметил он . - Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нас не предадут и то, о чем мы договорились в США, будет выполнено в полном объеме".



На вопрос, не признак ли это начала проигрыша, ответил: "Нет, я так не считаю. Мы были в более сложной ситуации, и мы были почти полностью оккупированы, по крайней мере, центральные регионы нашего государства… Мы были в полной блокаде, мы вышли… У нас была другая зима, сейчас другая ситуация. Вызовы с помощью есть, по артиллерийским снарядам, системам 155-го калибра, ПТРК, по ремонтам этих систем, но открываются хабы… Все понимают, что не просто… Риск, о котором вы говорите, всегда есть, мы все живые люди. Но надо жить, бороться и очень сильно верить. Не словами, а приближением результата ежедневно, чтобы потом не было стыдно".



Закончится ли в 2024 году война? Этого никто не знает



"Закончится ли в 2024 году война? Этого никто не знает", - заявил Президент Украины Зеленский, заметив, что "даже когда наши уважаемые западные партнеры говорят о многих годах, они не знают, да и мнения часто отличаются от реальности".



Глава государства заметил: "Война, победа, поражение, стагнация - зависит от многих решений, рисков, многих направлений. Но в большинстве случаев от нас с вами. Если мы не утратим и наш дух, то раньше. Можно жить со скепсисом, и тогда про...ть страну. А я к этому не готов. К этому не готовы такие как я миллионы. Если мы сделаем гораздо больше, чем каждый из нас может, уверен, мы сможем приблизить победу".



О смене команды, уменьшении правительства и скандалах с депутатами



Президент Владимир Зеленский не будет менять свою команду, в которой "работает совершенно немного менеджеров", несмотря на критику в ее адрес. "Я не могу их менять, мы станем слабее. Будет меньше ПВО, меньше помощи. Не могу это позволить себе", - считает Зеленский.



Вместе с тем глава государства заявил, что хочет снизить правительство, но для этого нет денег. Кроме того, он не будет распускать Верховную Раду, так как тогда необходимы выборы, а это в условиях войны невозможно.



"Выборы в войну сложно провести. Есть процент нардепов, которые все же работают. Если мы готовы на такие пути смены ВР, нужно менять законы и проводить выборы. Приняли европейские законы, которые откроют путь до 50 миллиардов помощи. А есть те, кто не является нравственным примером", - заявил президент.



При этом он отметил, следующее: не считаю, что гуляющий депутат чем-то отличается от бизнесмена, который запускает салюты на день рождения."Все государственные деятели должны быть примером - такого, к сожалению, нет. Что могу сделать? Не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, а выборы нельзя проводить во время войны", - добавил Зеленский.



Контакт с премьером Орбаном и будущих отношениях с Трампом



Президент Владимир Зеленский утверждает, что никогда не общался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вопросу мирных переговорах с РФ. Да, глава государства предлагал Орбану провести официальную встречу, но венгерский премьер никакого ответа не смог. "Иногда его политика не очень дружна с нами. Я говорил ему об этом", - рассказал Владимир Зеленский.



Задали главе государства и вопрос о том, какой, по его мнению, будет политика Дональда Трампа в отношении Украины, если он снова придет к власти в США.



"Будет точно другая политика. Он другой человек, если он станет президентом США, но не нам выбирать. Мы должны трезво смотреть на то, что лидер имеет влияние на общество. Но если политика Трампа будет очень экономной, то это сильно повлияет на ход войны в Украине. И на это может среагировать весь мир - точно не положительно", - отметил Владимир Зеленский.



"Разные вещи", - Зеленский о ситуациях в Газе и Украине



Журналист "Анадолу" спросил у президента Зеленского, видит ли он сходство между тем, что происходит в Газе с украинской ситуацией и осуждает ли он гибель гражданского населения Газы.



По словам украинского лидера, его страна признает политику "двух государств", эту трагедию и тот факт, что гуманитарные последствия являются страшными для обеих сторон.



"Мы признаем независимый народ Израиля, мы признаем независимый народ Палестины. Но я не могу это приравнять к нашей войне. Оккупация и вторжение России в Украину не начинались с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России. Никто этого не делал, мы жили в своем независимом государстве, и до нас пришел враг и убил наших людей. Потому это разные вещи. Безусловно, мои соболезнования", - сказал он.



О блокаде: Спасибо полякам, но я не тряпка какая-то



"Я не тряпка какая-то – я защищаю свой народ, который ведет войну" – так Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о блокаде границы Украины во время итоговой пресс-конференции во вторник, 19 декабря.



Он назвал эту блокаду "искусственной", и от нее потеряла Украина миллиарды долларов, но и потеряла Польша – "у нас (Украины ред.) есть коридор через Молдову, Румынию и морем", – заявил глава украинского государства.



"Когда украинцы увидели конфликт лидеров (Польши и Украины - ред.), они начали защищать Польшу. Мы потеряли сотни миллионов долларов, мы потеряли часть урожая, мы это теряли ежедневно. И мы начали терять политические отношения. Я не тряпка какая-то, я защищаю интересы Украины", - заявил Зеленский, заметив, что украинцы своей жизнью защищают независимость Польши.



Стратегия не изменится: только границы 1991 года



Поинтересовались журналисты у Владимира Зеленского и тем, не изменилась ли у военно-политического руководства стратегия - остаются ли это границы 1991 года. На это он ответил: "Стратегия защиты Украины не может быть изменена, согласно нашей Конституции. Может измениться тактика после того, как учтут результаты контрнаступления, это будет понятно до конца 2023 года".



Вместе с тем Зеленский констатировал: процесс рассмотрения вопросов гарантий безопасности идет медленнее, чем он рассчитывал.



Что же касается целей на фронте на 2024 год, Владимир Зеленский не дал какой-либо конкретики.



"У нас были сложности на юге, потому что все говорили о наших планах, все рассматривали детали… Ну, оно так не взлетает с РФ, у которой оружия больше. Не могу вам сказать ни одной детали из наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году", - объяснил президент.



Отношения Зеленский и Залужный: нормальные, рабочие



Президент Зеленский пролил свет и на ситуацию, его взаимоотношения с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным:. Они – рабочие.



"У меня нормальные рабочие отношения с Валерием Залужными. И зачем мне, реагируя на разные сообщения по этому вопросу, подогревать ситуацию", – так президент Зеленский ответил на вопрос, почему он никак не комментирует информацию о его конфликте с главнокомандующим Валерием Залужным.



"Он отвечает за результат на поле боя как Главнокомандующий. Помогать кому-то развивать конфликт не буду, - заявил Зеленский, отметив, что планирует и дальше работать с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. - Жду решения о мобилизации, жду результатов на поле боя, жду решения помощи бойцам на фронте. Есть стратегия - жду результатов и детали".



На уточняющий вопрос, планируете ли вы снимать Залужного, Зеленский ответил: "Планирую увидеть конкретные действия и результаты".



При этом президент особо подчеркнул, что ждет подробностей относительно мобилизации, поскольку "хочется заступится за гражданских, ведь 1 военный "содержит" 6 гражданских".



"Один воин - 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги. Когда мы говорим о мобилизации, то 500 тысяч необходимых мобилизованных умножьте на 6 налогоплательщиков. И поймите, как нам найти плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января", - объяснил Владимир Зеленский.



Обмен пленными: процесс усложнился



Конечно же, поинтересовались журналисты, не замедлился ли процесс обмен пленными. На это президент Зеленский ответил утвердительно: "Процесс обмена усложнен, этот трек работает, он замедлился по причинам со стороны РФ, трек откроется, сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть".



Глава государства напомнил, что над вопросом возвращения крымчан украинская сторона работала с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, но пока безуспешно.



Украину в НАТО не приглашают, сигналы по поводу частичного участия - это бред



Полноценное вступление Украины в НАТО является "самым мощным вариантом" для обеспечения безопасности нашей страны. Об этом заявил президент Зеленский, заметив вместе с тем: "Но нас не приглашают в НАТО".



Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Украина не получала от официальных партнеров никаких предложений также о так называемом "частичном вступлении" Украины в Альянс, однако слышал обсуждение этих идей и относится к ним крайне скептически.



"Сигналы по поводу частичного участия какого-либо (в Альянсе - ред.) - это бред. Без оскорблений для тех, кто такое говорит", - добавил президент.



О возможных переговорах с РФ и "Формуле мира"



Говорил Президент Украины и о возможности переговоров с РФ, и о "формуле мира".



"Запроса от России не вижу, в риторике вижу только наглость и убийство", – сказал Зеленский, отметив, что единственная площадка - это "формула мира". В контексте этого Зеленский анонсировал встречи в формате "формула мира", которые пройдут на Всемирном экономическом форуме в Давосе и саммит на уровне мировых лидеров.



Закон о мобилизации женщин поддержки президента не получит



Владимир Зеленский поставил точку в вопросе мобилизации украинских женщин в Вооруженные силы Украины, на чем хайпуют некоторые народные депутаты. Он заявил, что не поддержит законопроект относительно возможной мобилизации женщин: "Женщин - нет, не подпишу (законопроект - ред.)".



Что касается мобилизации младшего возраста (25 лет), при изложении всех аргументов относительно необходимости, то с этим президент согласится.



"Что касается 25-ти лет - если все аргументы будут изложены и на сегодняшний день я вижу, что им это нужно, то с этим соглашусь", - добавил глава государства.



План на 2024 - производство 1 миллиона дронов



Президент Украины пообещал изготовление миллиона дронов отечественного производства, а также увеличение объемов производства артиллерии.



"Много разных вопросов, надо над этим работать", - сказал он.



Открытие "Борисполя" - знак, что Украина побеждает



Открытие Международного аэропорта "Борисполь" будет говорить о том, что Украина побеждает, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.



""Борисполь" - как Черное море. Это очень серьезная операция, скажу вам честно. Открытие "Борисполя" - победа украинской ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает, это очень серьезно. Это также мощный экономический шаг. Скажу откровенно: мы ставим такой вопрос нашим коллегам и знаем, что конкретно нам нужно", - заявил глава государства.



Множественное гражданство и уменьшении помощи переселенцам



Президент считает, что многие украинцы вернутся в Украину, когда будут усилена ПВО и уменьшена помощь нашим людям в ЕС и США. В связи с чем Зеленский призвал выехавших за границу, особенно женщин и детей, "не спешить отказываться от украинского гражданства".



Глава государства также выразил убеждение, что Украине следует возвращаться к вопросу о множественном гражданстве, чтобы как можно больше украинцев, покинувших страну из-за войны, вернулись домой.



"Множественное гражданство - это нормально. Украинцев действительно есть 60 миллионов в мире и не всем обязательно жить в Украине", - считает президент.



"Что касается увеличения помощи переселенцам, не могу пока подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Не могу сказать сейчас, точно все подсчитано будет до конца года. В новый год у нас будет полное понимание", - сообщил Владимир Зеленский.



О скандальной "слуге" Безуглой



"Что касается каких-то комментов Facebook, я не занимаюсь этим, у меня нет времени на лишние диалоги... А что касается Марьяны (Безуглой, - ред), есть еще несколько человек, очень сложно. Они любят комментировать на лайкате в Facebook... Мне кажется, нам всем нужно давать результат государству постоянный, а селфи - успеем", - резюмировал Президент Украины Владимир Зеленский.



Полное видео итоговой пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского:





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Напомним, первая большая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского прошла в октябре 2019 года – до этого времени глава государства принимал участие только в коротких брифингах и совместных с мировыми лидерами мероприятиях для прессы.



Тогда пресс-конференция в Kyiv Food Market длилась знаменитые 14 часов, что стало новым мировым рекордом по продолжительности. А на встречу было приглашено около 300 журналистов.