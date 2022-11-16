



Итоги "Рамштайн-7": Украина получит ПВО, артиллерию и зимнее снаряжение

Украина по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.



"Греция сегодня объявила о готовности отправить Украине 155-мм боеприпасы. Польша также предоставит ВСУ дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия", - отметил Милли.



В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что предоставленные США и союзными странами системы ПВО помогают Украине защитить мирное население, а американские системы NASAMS имели 100% успех перехвата российских ракет, и все же Украина нуждается еще в большей ПВО.



«Между тем США, Нидерланды и Чехия работают вместе, чтобы предоставить Украине 90 отремонтированных танков T-72», – добавил министр обороны.



Также сообщалось, что по итогам "Рамштайн-7" Украина получит две ракетные установки HAWK от Испании, установки РСЗО от Германии, 500 млн долларов от Канады на вооружение и зимнее снаряжение, пакет помощи от Швеции на 270 млн долларов и пр.



Напомним, 16 ноября состоялась встреча в формате "Рамштайн". При этом в Пентагоне ранее рассказывали, что в ходе встречи планируется обсудить "усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии".



Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что защита неба Украины являлась главной темой обсуждений на очередной встрече контактной группы по вопросам обороны Украины.