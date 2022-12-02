



Италии требуются четыре новых LNG-терминала – Eni

Исполнительный директор энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италии необходимо значительно увеличить свои мощности по импорту сжиженного природного газа (СПГ, англ. – LNG). Он добавил, что при идеальном сценарии стране понадобятся четыре новых терминала СПГ.



В настоящее время в стране функционируют три терминала, которые могут вместить примерно 17 млрд кубометров газа, и уже сейчас они почти заполнены до отказа. Правительство Италии планирует построить еще минимум две плавучие установки для хранения и регазификации, чтобы увеличить мощность до 27 млрд кубометров.



Впрочем, в Eni считают, что этого будет маловато, чтобы страна заместила российские поставки газом, поступающим от стран Африки и Ближнего Востока.



Потоки газа из Москвы за последние месяцы упали почти с 38% общего потребления Италией до примерно 10%. В следующем году в Eni ожидают, что доля российского газа будет «около 6-7%, если вообще будет».