



ISW: Утечка секретных документов в США встревожила РФ

В Российской Федерации с тревогой отреагировали на утечку секретных документов в США.



Утечка секретных военных документов в США о войне в Украине остается топ-темой мирового уровня. Отреагировали на нее и лидеры мнений в Российской Федерации. И, надо сказать, отреагировали с тревогой.



По крайней мере, это увидели аналитики Института изучения войны (ISW) и свое видение изложили в отчете.



Аналитики подчеркивают, что такая тревога свидетельствует о сохраняющемся страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве.



Так, аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается неясным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц.



В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ.



Независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блогеров на статью в New York Times подчеркивает боязнь украинского контрнаступления, которое проникло в российское информационное пространство.



Многие СМИ в РФ отвергли подлинность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.



Ключевые выводы ISW:

Кремль продолжает настаивать на том, что он не заинтересован в переговорах, возлагая при этом ответственность на страны Запада.

Российские авиационные подразделения меняют тактику, возможно, в результате потерь авиации и истощения запасов высокоточного оружия.

Согласно новым правилам, высокопоставленные российские чиновники могут покинуть РФ только с разрешения премьер-министра Михаила Мишустина.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово - Кременная.

Оккупанты продолжали наступление в районе Бахмута и наземные атаки вдоль линии Авдеевка – Донецк на востоке Украины.

Российские силы продолжают строить оборону во временно оккупированных регионах Запорожской и Херсонской областей.

Российские оккупационные власти активизируют работу по паспортизации на оккупированной части Украины.

Как известно, в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.



Позже в соцсетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.