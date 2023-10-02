



ISW: Иран готовится к продаже России баллистических ракет

Институт изучения войны (ISW) заявил о готовности Ирана поставить России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.



По словам эксперта ISW Амине Солтани, первые поставки оружия намечены Ираном уже на октябрь месяц, сразу после окончания резолюции ООН.



Шансы заключения соглашения межу Москвой и Тегераном будут зависеть также от результатов переговоров Ирана с западными странами по ядерной программе.



Аналитик утверждает, что взамен ракет Иран может получить от Москвы самолеты Су-35, системы ПВО С-400, а также помощь по реализации ядерной и космической программы.