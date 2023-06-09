



Исландия временно закрывает посольство в РФ

Исландия решила временно прекратить деятельность своего посольства в Москве.



Согласно официальному заявлению, дипломатическое учреждение не будет работать с 1 августа.



"Это непростое решение, однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России", — пояснил глава исландского МИД Тордис Гюльфадоттир.



Уточняется, что приостановка работы посольства в РФ не означает, что между двумя странами разрываются дипотношения.



"Торговые, культурные или политические отношения с РФ находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства более не оправдано", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.