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исландия
09.06.2023 16:03 Алина Груднева

Исландия временно закрывает посольство в РФ

Исландия решила временно прекратить деятельность своего посольства в Москве.

Согласно официальному заявлению, дипломатическое учреждение не будет работать с 1 августа.

"Это непростое решение, однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России", — пояснил глава исландского МИД Тордис Гюльфадоттир.

Уточняется, что приостановка работы посольства в РФ не означает, что между двумя странами разрываются дипотношения.

"Торговые, культурные или политические отношения с РФ находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства более не оправдано", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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