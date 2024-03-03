



Иранский суд обязал лауреата "Грэмми" написать антиамериканскую песню

Суд Ирана приговорил Шервина Хаджипура, лауреата премии "Грэмми 2023" за песню о Махсе Амини, почти к 4 годам тюрьмы, обязав его размещать посты о достижениях режима и выпускать антиамериканскую пропаганду.



Суд Ирана приговорил лауреата премии "Грэмми" иранского певца к почти четырем годам тюрьмы за его песню, получившую награду, и обязал его написать новую песню против США.



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Информационное агентство Human Rights Activists (HRANA) сообщило, что Шервин Хаджипур получил три года тюрьмы за "подстрекательство людей к беспорядкам против национальной безопасности" и еще восемь месяцев за "распространение пропаганды против режима".



Хаджипур был арестован за песню "Baraye", критикующий правящий режим Ирана трек о женщине, которая отказывается носить хиджаб. Песня "Baraye" стала данью уважения Махсе Амини, молодой женщине, которая умерла в полиции Ирана после ареста за неправильное ношение хиджаба, и чья смерть вызвала многомесячные протесты против притеснения женщин иранским правительством.



В дополнение к тюремному заключению суд обязал Хаджипура написать песню с критикой "зверств США против человечества", собрать и распространить на своей интернет-платформе "достижения" Исламской революции в области культуры, науки и искусства, написать резюме двух книг о положении женщин в Иране и собрать случаи предполагаемых нарушений прав человека со стороны США за последние двести лет.



Хаджипур был арестован в 2022 году после того, как его песня стала неофициальным гимном антирежимных протестов.

