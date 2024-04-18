



Иран: против Израиля была применена гиперзвуковая ракета



По данным иранских СМИ, в ходе атаки на Израиль 13 апреля Иран запустил гиперзвуковую ракету Fattah-2. Это заявление не получило подтверждения ни от одного израильского официального лица.



Fattah-2 - это новая версия гиперзвуковой ракеты, разработанная в Иране и представляющая собой комбинацию гиперзвукового планера (HGV) и гиперзвуковой крылатой ракеты (HCM), говорится в публикации economictimes.



По данным издания, дальность полета ракеты составляет от 1 500 до 1 800 километров. ARMY RECOGNITION сообщает, что гиперзвуковое оружие летит со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и его трудно обнаружить и перехватить.



В июне 2023 года была запущена ракета Fatah-1, которая стала первой гиперзвуковой ракетой иранского производства.



Эти ракеты оснащены передними крыльями для управления ракетой. Диаметр ракеты составляет один метр, а длина - 15,3 метра. Они оснащены системами GPS и ГЛОНАСС, и именно двойная система наведения обеспечивает точность ракеты.



Эксперты считают, что новая ракета Fattah-2 обладает сочетанием передовых технологий, которые и привели к ее оперативному успеху в атаке на Израиль, как утверждают иранцы.

