



Иран отвергает обвинения США в "злонамеренной кибер-деятельности"

Иран называет "необоснованными" утверждения США о "злонамеренной кибер-деятельности" в интересах своих военных, которые вызвали новый пакет санкций против иранских компаний и частных лиц.



Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран "категорически отвергает утверждения правительства США о том, что некоторые иранские лица и компании были вовлечены в кибератаки".



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Он обвинил Вашингтон в стремлении "отвести волну международной критики в адрес своей политики неограниченной поддержки военных преступлений сионистского режима и геноцида в Газе".



Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырех физических лиц и двух компаний во вторник, добавив, что этим четырем лицам также были предъявлены обвинения "за их роль в кибер-деятельности, направленной против американских организаций".

