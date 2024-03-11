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Иран отправил помощь ХАМАСу через Египет
11.03.2024 16:07 Алина Груднева

Иран отправил помощь ХАМАСу через Египет

Иран доставил в Египет партию "гуманитарной помощи" для ХАМАСа.

Такое заявление сделал представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

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"Мы прилагаем все усилия совместно с Египтом, чтобы помочь Газе", - сказал он.

По словам Канаани, доставка "гумпомощи" для Газы стоит на первом месте в повестке дня Тегерана.

"Иран не может отправлять грузы напрямую. Правительство Египта также заявило, что Израиль не разрешает передачу помощи, но это не помешало Ирану это сделать", - добавил он.

Как известно, Иран является главным спонсором террористической организации ХАМАС. Не исключено, что под видом гуманитарной помощи он отправил террористам оружие и компоненты
 

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