



Иран отправил помощь ХАМАСу через Египет

Иран доставил в Египет партию "гуманитарной помощи" для ХАМАСа.



Такое заявление сделал представитель МИД Ирана Нассер Канаани.



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"Мы прилагаем все усилия совместно с Египтом, чтобы помочь Газе", - сказал он.



По словам Канаани, доставка "гумпомощи" для Газы стоит на первом месте в повестке дня Тегерана.



"Иран не может отправлять грузы напрямую. Правительство Египта также заявило, что Израиль не разрешает передачу помощи, но это не помешало Ирану это сделать", - добавил он.



Как известно, Иран является главным спонсором террористической организации ХАМАС. Не исключено, что под видом гуманитарной помощи он отправил террористам оружие и компоненты

