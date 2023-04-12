



Иран может вступить в конфликт на стороне Армении – анализ

Затянувшийся конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорного региона Нагорный Карабах привел к возникновению партнерских отношений на Южном Кавказе, которые удивительным образом выходят за рамки религиозных, этнических и геополитических границ, пишет Foreign Affairs.



Иран, которым правят шиитские священнослужители, обеспечил экономический спасательный круг для Армении с христианским большинством, основным покровителем которой долгое время была Россия. Тем временем Израиль и суннитское большинство Турции сформировали стратегический союз с преимущественно шиитским Азербайджаном. А Иран и Азербайджан с шиитским большинством вовлечены в ожесточенный многолетний спор о территории и идентичности.



В 2020 году импульс конфликта в Нагорном Карабахе решительно сместился в сторону Азербайджана, который одержал явную военную победу над Арменией в ходе короткой, но последовательной войны за территорию. Такой результат медленно, но уверенно накаляет давно скрытую напряженность между игроками в регионе. Все это происходит в то время, когда Россия, традиционно бывшая важным внешним игроком в конфликте, отвлеклась на войну против Украины.



Углубление связей Израиля с Азербайджаном вызывает обеспокоенность в Тегеране тем, что Израиль может использовать Азербайджан в качестве стартовой площадки для операций против Ирана. Ощущаемая угроза оказаться зажатым между израильско-арабским блоком на юге и израильско-турецким блоком на севере в сочетании с внутренними беспорядками в Иране может побудить Тегеран открыто вступить в конфликт на стороне Армении и попытаться дестабилизировать обстановку в Азербайджане. Между тем, все более уверенный в себе Азербайджан может попытаться вооружить и разжечь сепаратизм среди иранского азербайджанского населения. Такие шаги могут привести к эскалации конфликта, которая поставит под угрозу стабильность стратегически важного Южного Кавказа и потенциально приведет к более широкому кризису.



В настоящее время Баку требует, чтобы Ереван согласился на создание коридора через территорию Армении, который соединил бы Азербайджан с Нахичеванью, анклавом с азербайджанским большинством внутри Армении. Такой коридор отрезал бы Ирану доступ в Армению, потому что две страны больше не имели бы общей границы.



Иран рассматривает Армению как важнейшее связующее звено с Евразией и пригрозил применить военную силу против любых изменений международно признанных границ региона. Во время встречи с президентом Турции Эрдоганом верховный лидер Ирана предостерег от создания барьера между Ираном и Арменией путем блокирования того, что “было коммуникационным маршрутом на протяжении тысячелетий”.



Если война между Арменией и Азербайджаном вспыхнет снова, Иран, вполне может оказать более открытую поддержку Армении, чем в прошлом, потому что ставки теперь намного выше. В октябре прошлого года высокопоставленный командующий КСИР и военный советник верховного лидера Ирана заявил, что Армения выразила заинтересованность в приобретении иранских беспилотников. Кроме того, азербайджанские СМИ сообщают, что с осени прошлого года Иран предоставил Армении противотанковые ракетные комплексы и ракеты, хотя Ереван отрицает эти обвинения.



Пока такое развитие событий остается чисто гипотетическим. Но что не является гипотетическим, так это вероятность того, что конфликт на Южном Кавказе перерастет в кризис, который может втянуть в себя США и НАТО – на стороне Азербайджана, Израиля и Турции – и Россию – на стороне Армении и Ирана, тем самым открывая еще одну линию разлома в непростых отношениях Запада с Россией и укрепляя зарождающееся военное партнерство между Тегераном и Москвой.