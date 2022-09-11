



Иран хвастается своими БПЛА, США вводят санкции против продажи дронов

США нацелились на иранскую компанию, предположительно причастную к поставкам беспилотников в Россию, что является частью растущего внимания к угрозе беспилотников со стороны Ирана.



Вашингтон ввел санкции против базирующейся в Тегеране компании Safiran Airport Services и ряда предполагаемых производителей БПЛА. В то же время Иран провел на этой неделе учения сухопутных войск, и иранское командование хвасталось передовым опытом Ирана в использовании беспилотников.

Это означает, что Исламская Республика открыто заявляет, что у нее есть новые возможности беспилотников, в то время как США нацелены на иранский транспорт и производство, связанные с программами БПЛА.



Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что ввело санкции против поставщика авиатранспортных услуг за его участие в отправке иранских БПЛА в Россию для войны против Украины. Кроме того, под санкции попади три компании и один человек, занимающиеся исследованиями, разработками, производством и закупкой иранских БПЛА и их компонентов, включая беспилотники серии Shahed, для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его Воздушно-космических сил и ВМФ.



Кроме того, США нацелились на разработку и производство авиационных двигателей. DAMA является иранской компанией, участвовавшей в исследованиях, разработке и производстве иранской программы БПЛА Shahed-171, которая принадлежит КСИР ASF.



В отчете говорится, что DAMA является подставной компанией Иранской авиастроительной промышленности (HESA). США также обратили внимание на компанию Baharestan Kish Company, которая "контролировала различные проекты, связанные с обороной, в том числе производство БПЛА. По состоянию на 2021 год компания работала над компонентами БПЛА Shahed".



Генерал-майор Ирана Голам Али Рашид сказал в своем выступлении на этой неделе, что Иран добился значительных успехов в оборонных технологиях.



Согласно Tasnim News, иранский командующий сказал, что недавние учения сухопутных войск выявили возможности Ирана в области беспилотников, бронетехники, логистики, радиоэлектронной борьбы, авиации, инженерии, телекоммуникаций и механизации и других элементов.



Недавние учения сухопутных войск Ирана были направлены на то, чтобы продемонстрировать свои возможности. Иранские правительственные СМИ также указывали пальцами на потенциальных врагов, таких как страны Персидского залива.



Это обычное хвастовство, но интересно, что Иран размахивает чем-то вроде красного флага перед США после санкций против беспилотников.

Иран в основном хвастается своей программой беспилотников, поскольку США накладывают санкции именно эту программу.

