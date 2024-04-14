



Иордания отрицает, что объявила чрезвычайное положение

В СМИ распространили слухи о том, что Иордания на фоне запуска ударных БПЛА Ираном в сторону Израиля объявила чрезвычайное положение.



Сообщение изначально распространила газета Al Mamlaka. Представитель иорданского правительства опроверг слухи, заявив, что королевство будет вводить санкции против любого медиа, которое публикует непроверенные данные.



Ранее королевство закрыло свое воздушное пространство для всех прибывающих, вылетающих и транзитных рейсов. Системы ПВО были приведены в повышенную готовность. Также в Иордании объявили, что будут сбивать все летящие в сторону Израиля дроны.



Кроме того, незадолго до иранской атаки в Иордании произошел сбой в работе системы GPS, что побудило самолеты в этом районе использовать альтернативные навигационные системы.

