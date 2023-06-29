



Индия подарила Вьетнаму ракетный фрегат

Индия бесплатно передала Вьетнаму свой ракетный корвет INS Kirpan. Об этом сообщает Reuters.



Корвет INS Kirpan покинул порт приписки в среду, 28 июня.



Корабль был принят на вооружение в 1991 году. Фрегат оснащен орудиями средней и ближней дальности, пусковыми установками и ракетами класса "земля-земля".



Он является первым военным кораблем, подаренным Индией любой стране. В прошлом Индия предоставляла лишь небольшие катера и военную технику таким странам, как Мальдивы и Маврикий, также подлодка была передана Мьянме.



Индия и Вьетнам в последние годы укрепляют свои оборонные связи на фоне более агрессивной внешней политики Китая.



Как заявили в ВМС Индии, передача INS Kirpan "отражает стремление Индии помогать своим единомышленникам для повышения их потенциала и возможностей".



О подарке было объявлено во время визита министра обороны Вьетнама генерала Фан Ван Джанга в Индию в начале месяца.



