



Хуситы готовы к долгосрочной конфронтации с США и Великобританией

Хуситы готовы к "долгосрочной конфронтации" с США и Великобританией, говорится в заявлении командующего силами хуситов Мохамеда аль-Атифи.



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"Мы готовы к долгосрочной конфронтации с силами тирании. Американцы, британцы и те, кто координировал свои действия с ними, должны осознать силу суверенного йеменского решения и то, что оно не подлежит обсуждению или оспариванию", - говорит он.

