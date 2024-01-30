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Хуситы готовы к долгосрочной конфронтации с США и Великобританией
30.01.2024 17:15 MIGnews.com

Хуситы готовы к долгосрочной конфронтации с США и Великобританией

Хуситы готовы к "долгосрочной конфронтации" с США и Великобританией, говорится в заявлении командующего силами хуситов Мохамеда аль-Атифи.

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"Мы готовы к долгосрочной конфронтации с силами тирании. Американцы, британцы и те, кто координировал свои действия с ними, должны осознать силу суверенного йеменского решения и то, что оно не подлежит обсуждению или оспариванию", - говорит он.
 

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