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Хунта в Нигере захватила в заложники французского посла
15.09.2023 19:59 Алина Груднева

Хунта в Нигере захватила в заложники французского посла

Военная хунта в Нигере продолжает захватывать в заложники дипломатов, оставшихся в стране.

Последней информацией поделился президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, в столице Нигера захвачены французский посол и дипломатический персонал.

Тем временем, ранее глава командования ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил о том, что американские военные возобновили антитеррористические миссии в Нигере. Они применяют беспилотники и другие летательные аппараты.

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