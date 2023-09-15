Хунта в Нигере захватила в заложники французского посла
Военная хунта в Нигере продолжает захватывать в заложники дипломатов, оставшихся в стране.
Последней информацией поделился президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, в столице Нигера захвачены французский посол и дипломатический персонал.
Тем временем, ранее глава командования ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил о том, что американские военные возобновили антитеррористические миссии в Нигере. Они применяют беспилотники и другие летательные аппараты.